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Spor

Abdülkadir Ömür için karar zamanı

Trabzonspor'dan ayrılma kararı alan Abdülkadir Ömür'ün teklifleri değerlendirmeye başladığı ileri sürüldü.

Fanatik24 Ocak 2024 Çarşamba 12:20 - Güncelleme:
Abdülkadir Ömür için karar zamanı
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Trabzonspor'dan ayrılma kararı alan Abdülkadir Ömür için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu için hem Süper Lig'den hem de yurt dışından pek çok teklifin geldiği öğrenildi.

Yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür'ün, teklifleri değerlendirme altına aldığı ve kısa süre içerisinde kararını vereceği bildirildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 17 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1159 dakika sahada kalan 24 yaşındaki on numara oyuncusu, 6 asistle takımına katkıda bulunabildi.

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