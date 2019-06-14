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Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a dev teklif!

Fransız ekibi 19 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Abdülkadir Ömür teklife sıcak bakıyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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Trabzonspor'un milli oyuncusu Abdülkadir Ömür, Fransız kulüplerin radarından çıkmıyor. Daha önce Bordeaux’un ilgilendiği Abdülkadir’e sürpriz bir teklif geldi. Fransa’nın büyük kulüpleri arasında yer alan Monaco kulübü, Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açarak, 15 milyon euroluk bir rakam önerdi... Genç oyuncu gelen teklife sıcak bakıyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. 19 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç orta saha bu sezon 32 maçta 5 gol atıp, 10 asist yaptı

GASTON CAMPI FIRTINA’DA

2019-2020 sezonunun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Chaves’te kiralık olarak forma giyen Gaston Campi’yi kadrosuna kattı. Arjantin ve İtalyan vatandaşlıkları bulunan 28 yaşındaki stoperle sözleşme imzalanacak.

(Akşam)

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