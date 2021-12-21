İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2021 Salı / 17 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,293
  • EURO
    12,7024
  • ALTIN
    646.151
  • BIST100
    2056.36
Spor

Abdülkadir Ömür ilk 11'e dönüyor

Sakatlığı nedeniyle Antalya deplasmanında forma giyemeyen, Hatay karşısında da 64. dakikada oyuna giren Abdülkadir Ömür, Altay maçına 11'de başlayacak. Milli futbolcu, kanatlarda Nwakaeme'nin yokluğunda Avcı'nın en büyük kozu olacak.

21 Aralık 2021 Salı 09:00 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 09:00
ABONE OL

Süper Lig'de bugün oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını dün tamamlayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kafasında 11'de belli oldu. Hatay karşısında kazanan kadroyu çok fazla bozmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcının iki değişiklik yapacağı öğrenildi.

Avcı'nın sakatlığı nedeniyle Antalya deplasmanında forma giyemeyen ve Hatay karşısında da 64. dakikada oyuna giren Abdülkadir Ömür'ü kanatları daha iyi kullanabilmek için tekrar 11'e dahil edecek. Nwakaeme'nin yokluğunda kanatlardaki hakimiyeti kaybetmek istemeyen Abdullah Avcı, bu yüzden milli futbolcuya görev verecek.

Bordo-mavili takımın teknik patronu, formda olan isimlerden Dorukhan'ı da kesmeyi düşünmüyor. Önce Peres'in yokluğunda sağ bekte forma giyen tecrübeli futbolcu, Hatay maçında da sağ kanatta görev yapmıştı. Avcı, Peres'in %100 performansıyla geri dönememesinin ardından Dorukhan'ı tekrar sağ beke çekecek. Peres, Hatay karşısında savunmada iyi gözükse de hücuma çıkışlarda aksayınca bordo-mavililer sağ kanadı istediği gibi kullanamamış, pozisyon arayışlarında Denswill-Djaniny ikilisinin kanadını seçmiş, iki gol de buradan gelmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.