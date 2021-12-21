Abdülkadir Ömür ilk 11'e dönüyor

21 Aralık 2021 Salı 09:00 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 09:00

Süper Lig'de bugün oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını dün tamamlayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kafasında 11'de belli oldu. Hatay karşısında kazanan kadroyu çok fazla bozmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcının iki değişiklik yapacağı öğrenildi.

Avcı'nın sakatlığı nedeniyle Antalya deplasmanında forma giyemeyen ve Hatay karşısında da 64. dakikada oyuna giren Abdülkadir Ömür'ü kanatları daha iyi kullanabilmek için tekrar 11'e dahil edecek. Nwakaeme'nin yokluğunda kanatlardaki hakimiyeti kaybetmek istemeyen Abdullah Avcı, bu yüzden milli futbolcuya görev verecek.

Bordo-mavili takımın teknik patronu, formda olan isimlerden Dorukhan'ı da kesmeyi düşünmüyor. Önce Peres'in yokluğunda sağ bekte forma giyen tecrübeli futbolcu, Hatay maçında da sağ kanatta görev yapmıştı. Avcı, Peres'in %100 performansıyla geri dönememesinin ardından Dorukhan'ı tekrar sağ beke çekecek. Peres, Hatay karşısında savunmada iyi gözükse de hücuma çıkışlarda aksayınca bordo-mavililer sağ kanadı istediği gibi kullanamamış, pozisyon arayışlarında Denswill-Djaniny ikilisinin kanadını seçmiş, iki gol de buradan gelmişti.