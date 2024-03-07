Abdulkadir Ömür, İngiltere'de haftanın 11'inde!

İngiltere Championship'te 36. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i açıklandı.

Hull City'de top koşturan milli futbolcu Abdülkadir Ömür, 11'e seçilen futbolcular arasında yer aldı.

Hull City'nin Birmingham City ile 1-1 berabere kaldığı mmücadelede skor katkısı yapamayan Ömür, topla 74 kez buluştu ve yüzde 91 pas isabeti yakaladı. 47 pasının 43'ünde başarı sağlayan 10 numara, 3 kilit pas ve 2'de 2 uzun pas isabeti yaptı. 1 şut engelleyen Ömür, 79. dakikada kenara geldi, Hull City gol yedi. Hull City'nin karşılaşmadaki tek golünü ise 25. dakikada Ozan Tufan attı.

HULL CITY PERFORMANSI

Trabzonspor'dan Hull City'ye ara transfer döneminde transfer olan Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibinde 6 maçta forma giydi. Milli futbolcu, bu maçlarda 1 asist kaydetti.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor forması ile toplam 211 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 25 gol attı ve 36 asiste imza attı.