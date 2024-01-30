Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve Championship ekip Hull City ile anlaşan Abdülkadir Ömür, İngiltere'ye gidiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Milli oyuncu, Hull City ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'dan ayrıldı.

6 MİLYON EURO BONSERVİS

Championship ekiplerinden Hull City ve Trabzonspor, Abdülkadir Ömür transferi için 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmıştı.

TRABZONSPOR'DAKİ PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 211 resmi maça çıkan 24 yaşındaki on numara oyuncusu Abdülkadir Ömür, bu karşılaşmalarda takımına 25 gol ve 36 asistle katkıda bulundu.