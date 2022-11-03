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Spor

Abdülkadir Ömür: Konferans Ligi'nde başarılı olabiliriz

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında evinde Ferencvaros'u 1-0 yenen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

3 Kasım 2022 Perşembe 23:20 - Güncelleme:
Abdülkadir Ömür: Konferans Ligi'nde başarılı olabiliriz
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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ferencvaros galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

Abdülkadir Ömür, "Kazandığımız için mutluyuz. Gruptan çıkmak istiyorduk. Bir önceki maçta beraberlik alsak lider olarak çıkabilirdik. İyi bir takımız. İyi futbol sergilediğimizi düşünüyoruz." dedi.

Genç futbolcu sözlerine, "Soyunma odasında maça iyi başlamamız gerektiğini düşünüyorduk. Baskı altına aldık rakibi. Yetenekli oyuncularımız var. İlk yarıda bunu başardık, ikinci yarıda yorgunluklar oldu, biraz vites düşürdük. Böyle oynadığımız sürece Konferans Ligi'nde başarılı olabiliriz." diye konuştu.

Son olarak UEFA Konferans Ligi'ne kalmaları ve bu turnuvada hedefleri sorulan bordo-mavili oyuncu, "Orada da sonuna kadar gidecek gücümüz var. En iyi şekilde performansımızı en yukarıda tutup, finale kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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