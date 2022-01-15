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Spor

Abdülkadir Ömür: Kötü bir sonuç değil ama kazanmamız gerekiyordu

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2022 Cumartesi 18:32 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 18:32
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 1-1'lik skorla ayrıldı.

Mücadelenin ardından bordo mavillerin golünü atan Abdülkadir Ömür yayıncı kuruluşa konuştu.

Abdülkadir açıklamasında, "Sivasspor evinde kaliteli futbol oynayan ve sürekli adam adama oynayan bir takım. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Bizim için kötü bir sonuç değil ama kazanmamız gerekiyordu. Daha iyi çalışıp gelecek hafta kazanmak istiyoruz. Rakibe göre analiz yapıp maç taktiğini belirliyoruz." dedi.

Golünü anlatan Abdükadir, "Bu hafta çalıştığımız bir taktikti. Vitor ile antrenmanda çalışmıştık. Onu sonuçlandırdık. Benim koşumdan ziyade onun harika pası vardı. Golü attım." açıklamasında bulundu.

Sakatlık konusunda ise, "Ufak bir sıkıntım var ama ciddi bir sıkıntı yok. Genel olarak iyiyim." sözlerini kullandı.

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