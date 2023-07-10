Abdülkadir Ömür: Manchester City'ye o dönem gitsem ne olurdu merak ediyorum

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abülkadir Ömür, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Ömür yaptığı açıklamada, "Arda Güler kardeşimiz için çok gururlandık. Lafla bunu söylemek kolaydır ama onu kalben desteklememiz, ona yalnız olmadığını göstermemiz lazım. Çok yetenekli bir kardeşimiz ve inanılmaz bir takıma gitti. Umarım geçiş sürecini en iyi şekilde atlatır ve bizi gururlandırmaya devam eder." dedi.

"HELALLEŞİR GİDERİZ"

Tek taraflı ayrılığın olmayacağını söyleyen Ömür, "Hayalim Trabzonspor ile şampiyon olmaktı, rabbim bunu bana nasip etti. Tabii ki Avrupa hedefimiz var. Tabii ki Avrupa hedeflerimiz var. Teklifler de geldi ama başkanımız o dönem satmadı. Sonra iki tane büyük sakatlık yaşadım. Halimden memnunum ama. Uygun şartlar olursa helalleşir gideriz. Tek taraflı ayrılık asla olmayacak." diye konuştu.

"CITY BENİ İSTEDİ"

Abdülkadir Ömür, "Nasıl Arda Güler, Real Madrid'e gittiyse zamanında beni de Manchester City istemişti. Başkanımıza şakayla karışık 26 milyon euro teklif var bana izin verin gideyim dedim. İzin vermedi. Tekliften 4-5 gün sonra sakatlanmam daha kötü oldu. Böylesi hayırlıymış. Manchester City'ye o dönem gitsem ne olurdu acaba onu merak ediyorum." şeklinde konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Geleceğiyle ilgili ise, "Transfer işleriyle menajerlerim ilgileniyor. Bir teklif gelirse bunu kulübe sunuyor. Başkan kabul etmezse biz bunu tabii ki kabul etmeyiz. Herhangi bir gelişme olursa zaten sizlerin haberi olur." ifadelerini kullandı.