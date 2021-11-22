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Spor

Abdülkadir Ömür: Orta kesmiştim ama gol oldu

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da 1 gol atan Abdülkadir Ömür, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2021 Pazartesi 22:29 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:29
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Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da ilk golü atan Abdülkadir Ömür, karşılaşma sonrasında konuştu.

İşte Ömür'ün sözleri;

"HENÜZ BİR ŞEY BAŞARMIŞ DEĞİLİZ"

"Çok mutluyuz, gururluyuz. Yenilmezlik serimiz devam ediyor. Şampiyonluğa oynayan bir takımız. Maç maç bakıyoruz, henüz hiçbir şey başarmış değiliz. Her maçımızı kazanmak istiyoruz."

"ORTA KESTİM, GOL OLDU"

"Kaleciyle defans hattına kesmek istedim. Orta kesmiştim ama topa sert vurduğum için gol oldu. Güzel, kilit bir goldü. O dakikaya kadar iyi oynayamıyorduk. Erce ağabeye de geçmiş olsun diyorum buradan. Oynamak istiyordu bugün."

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