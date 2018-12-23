Abdülkadir Ömür: Şampiyonluğa oynayacağız Allah nasip ederse

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da attığı 2 golle yıldızlaşan Abdülkadir Ömür maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe maçıyla..."

"61 numara Trabzon'un simgesi, bunu onurla ve güvenle giymeye devam edeceğim. Fenerbahçe maçıyla bir havaya büründük ve art arda galibiyetler almaya başladık. Şampiyonluğa oynayacağız Allah nasip ederse.

Abdülkadir gelecek planlarıyla ilgili olarak ise, "Trabzonspor'la görevimi yerine getirdikten sonra Avrupa'da oynamak istiyorum. Tabii bunlar ileride olacak şeyler. Şu anda zaten ortada hiçbir şey yok. Bu kulüple başarılı olmadan gitmeye niyetim yok" ifadelerini kullandı.