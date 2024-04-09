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Spor

Abdülkadir Ömür: Trabzonspor'dan ayrılmak zordu

Ara transfer döneminde Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür, kulüp kaynaklarına açıklamada bulundu. Milli oyuncu, Trabzonspor'dan ayrılmasının kendisi için zor olduğunu dile getirdi.

9 Nisan 2024 Salı 18:58 - Güncelleme:
Abdülkadir Ömür: Trabzonspor'dan ayrılmak zordu
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Ocak ayı transfer döneminde 2.5 milyon euro bonservisle Trabzonspor'dan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür, Hull Live'a açıklamalarda bulundu.

'OZAN TUFAN'LA KONUŞTUM'

Transfer olmadan önce Ozan Tufan'la konuştuğunu söyleyen Abdülkadir, 'Buraya gelmeden önce Ozan'la konuştum, bana herkesin genç olduğunu söyledi. Herkes arkadaş canlısı, herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor, buraya gelmeden önce takım zaten play-off'taydı. Jaden, Delap, Fabio ve Greaves gibi oyuncular hakkında konuştuk. Hull hakkında birçok şey konuştuk. Buraya geldiğimde tüm insanlar beni sevdi, herkes çok arkadaş canlısıydı ve buraya geldiğimde herkes bana yardım etmeye çalıştı.' ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR'DAN AYRILMAK ZORDU'

Trabzonspor'la ilgili konuşan yıldız isim, "Trabzon'da doğdum, 15 yaşında Trabzonspor'da oynamaya başladım ve 9 yıl Trabzonspor'da oynadım. Çocukken hayalim Trabzonspor'la şampiyon olmak ve Avrupa'da oynamaktı. Allah'a şükür Trabzonspor ile şampiyon oldum, kupalar kazandım ve ayrılma zamanımın geldiğini hissettim. Ayrılmak benim için zordu ama Avrupa'ya gidip yeni bir deneyim yaşamak istedim." sözlerini sarf etti.

Premier Lig futbolundan zevk aldığını söyleyen Ömür, 'Premier Lig dünyadaki en iyi lig bunu herkes biliyor. Biz de Premier Lig'den bir adım gerideyiz. Avrupa'daki her oyuncunun Premier Lig'de oynama hayali vardır. Çocukluğumda Trabzon'dayken Premier Lig'de her maçı izlerdim. Arsenal, Manchester United, Chelsea. Onlar birbirleriyle oynadıklarında çok keyif alıyoruz. Ben ve Ozan, Manchester City - Aston Villa maçını birlikte izledik ve çok eğlendik.' şeklinde konuştu.

HULL CITY PERFORMANSI

Hull City'e transfer olduktan sonra takımıyla 10 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 1 asistlik performans sergiledi.

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