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Spor

Abdulkadir Ömür transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları

Hull City, bir süredir uğraş verdiği Abdulkadir Ömür transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibi bu transfer için Trabzonspor'a 5 milyon euro ödeyecek.

31 Ocak 2024 Çarşamba 20:38 - Güncelleme:
Abdulkadir Ömür transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Abdülkadir Ömür transferinde mutlu sona ulaştı.

Sports Digitale'in haberine göre; Hull City, Trabzonspor'dan milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ü bonuslarla birlikte 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay karşılığında kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Salı günü sabah saatlerinde İngiltere'ye gelen Abdülkadir Ömür'ün kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.

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