Abdülkadir Ömür transferinde sürpriz gelişme! İki dev kulüp birbirine girdi

Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren ve şampiyonluk yaşayan Abdülkadir Ömür için Nice ve Marsilya harekete geçti. Abdülkadir Ömür'e en ilgili olan takımın Marsilya olduğu ve 12 milyon euro ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İÇİN FRANSIZLAR DEVREDE

Süper Lig'de 38 yıl aranın ardından şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Fransız basınına göre; Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ve Nice 22 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.

MARSİLYA KESENİN AĞZINI AÇTI

Ligue 1 ekiplerinden Nice'ın teknik direktörü Christophe Galtier'ın da istediği Abdülkadir Ömür için Marsilya'nın daha ısrarcı olduğu ve genç oyuncu için 12 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Öte yandan Abdülkadir Ömür'ün bordo-mavili ekiple olan sözleşmesi ise 2024'ün yazında sona eriyor.

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ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.