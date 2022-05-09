İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2022 Pazartesi / 8 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,1009
  • EURO
    15,9667
  • ALTIN
    899.333
  • BIST100
    2465.71
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdülkadir Ömür transferinde sürpriz gelişme! İki dev kulüp birbirine girdi
Spor

Abdülkadir Ömür transferinde sürpriz gelişme! İki dev kulüp birbirine girdi

Abdülkadir Ömür için Fransız ekipleri devreye girdi. Trabzonspor'da bu sezon şampiyonluk sevinci yaşayan ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Abdülkadir Ömür için Marsilya'nın 12 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi9 Mayıs 2022 Pazartesi 20:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren ve şampiyonluk yaşayan Abdülkadir Ömür için Nice ve Marsilya harekete geçti. Abdülkadir Ömür'e en ilgili olan takımın Marsilya olduğu ve 12 milyon euro ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İÇİN FRANSIZLAR DEVREDE

Süper Lig'de 38 yıl aranın ardından şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Fransız basınına göre; Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ve Nice 22 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.

MARSİLYA KESENİN AĞZINI AÇTI

Ligue 1 ekiplerinden Nice'ın teknik direktörü Christophe Galtier'ın da istediği Abdülkadir Ömür için Marsilya'nın daha ısrarcı olduğu ve genç oyuncu için 12 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Öte yandan Abdülkadir Ömür'ün bordo-mavili ekiple olan sözleşmesi ise 2024'ün yazında sona eriyor.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.