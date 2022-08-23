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Spor

Abdülkadir Ömür: Türkiye'ye bu gururu yaşatmak istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

23 Ağustos 2022 Salı 18:21 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Kopenhag karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.

Genç futbolcu, "Geçen hafta talihsiz bir sonuç aldık. Oyunun karşılığını alıp, skor olarak karşılığını alamadık. Yeteri kadar süremiz olduğunu düşünüyorum. Futbol bir taktik savaşı, her anı doğru oynamamız gerekiyor. Basit hata yapmamalıyız. Çok konsantre olmuş durumdayız. Trabzon şehrine, taraftarına, sonra Türkiye'ye bu gururu yaşatmak istiyoruz. Gruplara kalmak istiyoruz." dedi.

Abdülkadir, ayrıca, "Oyuna ve taktiğe sadık kalarak elimizden geleni yapacağız. Ümitsiz değiliz, kötü bir skorda değiliz. Taraftarımızın galibiyet ortamını oluşturacağını düşünüyorum. Çok büyük desteklerine ihtiyacımız var. Tarihi bir maça çıkacağımızın farkındayız. Umarım turu atlayıp gruplara kalırız." ifadelerini kullandı.

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