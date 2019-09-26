Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas dev listede!

40 kişilik son listeye Türkiye’de yakından tanınan iki isim de dahil oldu. Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve F.Bahçe’nin Napoli’ye sattığı Eljif Elmas, çok sayıda yıldız adayı genç oyuncunun yanında ödüle aday gösterildi.

(Akşam)