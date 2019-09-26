Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas dev listede!
İtalyan gazetesi Tuttosport, Avrupa’nın 21 yaş altındaki en iyi oyuncusunu belirlediği ‘Altın Çocuk’ ödülünün 2019 yılı aday listesini açıkladı.
40 kişilik son listeye Türkiye’de yakından tanınan iki isim de dahil oldu. Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve F.Bahçe’nin Napoli’ye sattığı Eljif Elmas, çok sayıda yıldız adayı genç oyuncunun yanında ödüle aday gösterildi.
(Akşam)
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