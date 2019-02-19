Abdülkadir Ömür ve Ozan Kabak en iyiler arasında yer aldı Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Avrupa'da kendi yaşlarında en çok maça çıkıp takımına katkıda bulunan genç oyuncuları listeledi. Listeye iki Türk isim de dahil oldu.