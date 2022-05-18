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Spor

Abdülkadir Ömür'de birinci derece kas yaralanması tespit edildi

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Altay maçında sakatlanan oyunculardan Serkan Asan'ın ameliyat edildiğini ve Abdülkadir Ömür'ün sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

DHA18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:41 - Güncelleme:
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Trabzonspor Kulübü, ligin 37'nci haftasında oynadığı Altay mücadelesinde sakatlanan ve sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilen Serkan Asan ve aynı maçta sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol diz dış menisküsünde yırtık oluşan Serkan Asan bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Menisküsü tamir edilen futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi planlanmaktadır. Aynı karşılaşmada sol arka adalesinden sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün ise çekilen MR'ında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

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