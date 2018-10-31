Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdülkadir Ömür'den Messi açıklaması

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bugsaş Spor maçının ardından konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Bugsaş Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor adını 5. Tur'a yazdırdı.
 
Karşılaşmada forma giyen genç futbolcu Abdülkadir Ömür, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
"GEÇEN YIL TALİHSİZLİK YAŞADIK"
 
Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Ömür, "İyi hazırlanmıştık, Kupa bizim için önemli. Geçen yıl talihsiz bir şekiklde elenmiştik. Ligde de fena gitmiyoruz, hafta sonu önemli bir maçımız var. Bugsaş Spor'u yenerek o maça eksiksiz hazırlanmak istiyorduk, turu geçtiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.
 
"DAHA İYİ OLACAĞIM"
 
Güven sorununu zamanla aştığını söyleyen genç oyuncu, "Daha iyi hissediyorum bu maçlarla birlikte. Tabi kazanınca her futbolcu daha iyi hisseder kendisini. Küçük bir güvensizlik hissediyordum bu aralar, onu da yavaş yavaş aşmaya başladım. Hafta sonundaki maçta da inşallah daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.
 
"ŞAMPİYONLUKTAN KOPMADIK"
 
Takımının şampiyonluk şansını değerlendiren Abdülkadir, "Çok şanslı haftalarda, şanssız puanlar kaybettik. Rakiplerimiz kaybettiğinde, biz kazanamadık. Bunlar çok önemli haftalardı. Şampiyonluktan kopmadık, her takımın hayalidir, biz de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunu konuşmak için erken ama şampiyonluk için bazı maçları kayıpsız geçmeniz gerekiyor." dedi.
 
"MESSİ' LAKABI ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY"
 
Kendisinin Lionel Messi'ye benzetilmesi hakkında da konuşan 19 yaşındaki futbolcu, "Messi lakabı benim için çok büyük bir şey, o çok ayrı bir futbolcu. Tabii onunla benzetilmek çok güzel bir şey, çok büyük bir gurur. Onun kadar olamasak da iyi olmaya çalışıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kızı için bakın ne yaptı

Kızı için bakın ne yaptı

Dişlerimize zarar veren gıdalar

Dişlerimize zarar veren gıdalar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA