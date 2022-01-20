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Spor

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'da Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edildiği açıklandı. Ömür, Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 18:23 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 18:24
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Trabzonspor'un dün Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün internet sitesinde, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün bugün çekilen MR'ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, hafta sonundaki Galatasaray maçında takımda yer alamayacak.

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