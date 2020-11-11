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Spor

Abdülkadir Ömür'ün sakatlığıyla ilgili Trabzonspor'dan açıklama geldi

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiği belirtildi.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 17:08 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 17:08
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Trabzonspor Kulübü, futbolcu Abdulkadir Ömür'ün sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında kulüp doktoru Hakan Çelik, Alanyaspor maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, "Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

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