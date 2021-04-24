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Spor

Abdulkadir Parmak, Abdullah Avcı'nın kararıyla kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ı Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bıraktığını ve 125 bin TL para cezası verdiğini açıkladı.

AA24 Nisan 2021 Cumartesi 15:19 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 15:19
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Trabzonspor, Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışı nedeniyle Abdulkadir Parmak'ı süresiz kadro dışı bıraktı, oyuncuya 125 bin lira da para cezası verdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Abdulkadir Parmak, Galatasaray karşılaşmasının ardından başlayan Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına alınmamıştı.

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