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Spor

Abdülkadir Parmak, Gaziantep FK'da

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak'ın Gaziantep FK'ya kiralandığı duyuruldu.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 18:09 - Güncelleme:
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Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Abdulkadir Parmak'ın Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ye kiralandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep Futbol Kulübü AŞ'ye kiralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'a transfer olan Abdulkadir Parmak, sezonu sarı-kırmızılı kulüpte tamamlamıştı.

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