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Spor

Abdulkadir Parmak kas yaralanması, Dorukhan Toköz'de ödem

Trabzonspor Kulübü'nden, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

DHA20 Eylül 2021 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:42
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Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın yapılan muayenesi ve bugün çekilen MR'ı neticesinde sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir. Aynı müsabakada rakip oyuncuyla girdiği ikili mücadelede sağ kalçasına aldığı darbe sonrası zorlanma tespit edilen Dorukhan'ın ise çekilen MR'ında sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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