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Spor

Abdulkadir Parmak, Sivasspor ile anlaştı

Süper Lig ekibi DG Sivasspor, Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

IHA15 Temmuz 2023 Cumartesi 14:55 - Güncelleme:
Abdulkadir Parmak, Sivasspor ile anlaştı
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DG Sivasspor Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Abdulkadir Parmak, kulüp tesislerinde başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

28 Aralık 1994'te Trabzon'da dünyaya gelen Abdulkadir Parmak, futbola Trabzonspor alt yapısında başladı. Ardından 1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu, Adana Demirspor, Kayserispor formasını giyen Abdulkadir, geçtiğimiz sezon ise Gaziantep FK formasını terletti.

Kariyerinde 263 maça çıkan sporcu 25 kez gol sevinci yaşadı ve 19 asist yaptı.

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