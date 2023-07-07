İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2023 Cuma / 19 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0995
  • EURO
    28,4159
  • ALTIN
    1607.86
  • BIST100
    6190.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdülkadir Parmak'a Süper Lig'den 3 talip
Spor

Abdülkadir Parmak'a Süper Lig'den 3 talip

Trabzonspor'da gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Abdülkadir Parmak için 3 Süper Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi.

7 Temmuz 2023 Cuma 10:52 - Güncelleme:
Abdülkadir Parmak'a Süper Lig'den 3 talip
ABONE OL

Trabzonspor forması altında bir türlü bekleneni veremeyen Abdülkadir Parmak'ın bir senelik kontratı kaldı.

Fakat deneyimli orta saha oyuncusu, gelecek sezon planlamaları içerisinde yer almıyor.

3 TAKIM İLGİLENİYOR

Buna göre Karadeniz ekibinin, Abdülkadir için gelecek olan tüm teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

28 yaşındaki oyuncuyu isteyen kulüpler arasında; Sivasspor, Samsunspor ve Pendikspor yer alıyor.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Gaziantep FK'ya kiralanan ve 11 resmi maça çıkan Abdülkadir Parmak bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.