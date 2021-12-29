29 Aralık 2021 Çarşamba 12:38 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:38

Abdülkadir Sünger, Galatasaray-Denizlispor maçında kurtardığı toplarla futbolseverler tarafından takdir edildi. 120 dakikada tam 18 kurtarışa imza atan kaleci, sergilediği performansla maça damga vurdu. Peki Abdülkadir Sünger kimdir? Abdülkadir Sünger nereli, kaç yaşında? İşte futbol geçmişi ve biyografisi

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Denizlispor'u konuk ettiği maçta Abdülkadir Sünger fırtınası esti. Kalesine gelen tüm atışları engelleyen 21 yaşındaki kaleci sosyal medyanın en çok tıklanan isimleri arasında 1. sıraya yerleşti.

120 dakikada tam 18 kurtarışa imza atan, penaltı atışlarında Oğulcan Çağlayan'a geçit vermeyen ve performansıyla geceye damga vuran Abdülkadir'in yaşı ve biyografisi merak konusu oldu. İşte Abdülkadir Sünger'in hayatı

ABDÜLKADİR SÜNGER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Abdülkadir Sünger, 24.05.2000 yılında Denizli'de dünyaya geldi.

Denizli'de futbola başlayan 21 yaşındaki kaleci, Sarayköy 26 altyapısında dikkatleri üzerine çekti ve Eylül 2016'da Denizlispor'un altyapısına transfer oldu.

Ocak 2020'de A takım kadrosuna dahil edilen ve sezonun ikinci yarısıda Süper Lig'de şans bulmaya başlayan Abdülkadir Sünger, 7 maçta forma giyerken kalesinde 17 gol gördü.

Bu sezon Denizlispor'da Spor Toto 1. Lig'de 1 maçta oynayan genç kaleci, Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray'a karşı sahaya çıktı. Penaltılar dahil 19 kurtarış yapan Abdülkadir Sünger'in güncel piyasa değeri 200 bin Euro.

1.88 boyundaki kalecinin Horozlar ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY'I ŞAMPİYONLUKTAN ETMİŞTİ

Abdulkadir Sünger, geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray'a şampiyonluğa mal olan penaltıyı kurtarmayı da başarmıştı.

Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçta Abdulkadir, Emre Akbaba'nın 42. dakikasındaki penaltısında da gole izin vermedi. Ardından sarı kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı şampiyonluğu 1 gol farkla kaybetti.