  • Abdülkerim Bardakcı 2 maç sonra ilk 11'de
Spor

Abdülkerim Bardakcı 2 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakcı, son 2 maçta dinlendirilmesinin ardından Beşiktaş derbisinde yeniden ilk 11'de görev aldı.

HABER MERKEZİ7 Mart 2026 Cumartesi 21:15
Abdülkerim Bardakcı 2 maç sonra ilk 11'de
Teknik direktör Okan Buruk, son 2 maçta dinlendirdiği kaptan Abdülkerim Bardakcı'yı ilk 11'e aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin son 4 sezondaki en istikrarlı oyuncularından olan Abdülkerim, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda arka arkaya Corendon Alanyaspor ile yapılan maçlarda dinlendi. Galatasaray kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta forma giymeyen tecrübeli stoper, Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e döndü.

SALLAİ 11'DE, YUNUS YEDEKTE

Sarı-kırmızılı ekipte ağrıları nedeniyle son 2 maçın kadrosuna alınmayan Roland Sallai ile Yunus Akgün kadroya alındı.

Ağrıları bulunduğu için Alanyaspor ile yapılan lig ve kupa maçlarının kadrosuna alınmayan Sallai, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başladı. Yunus ise yedekler arasında görev bekledi.

