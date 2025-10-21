İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Abdülkerim Bardakcı: Bizim stada gelen herkes çok etkileniyor

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Bodo/Glimt ile karşılaşacak Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2025 Salı 17:12
Abdülkerim Bardakcı: Bizim stada gelen herkes çok etkileniyor
Okan Buruk'a galibiyetle doğum günü hediyesi vermek istediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "İki gün önce hocamızın doğum günüydü, ona sözümüz var. En güzel hediyeyi galibiyetle vereceğiz" dedi.

Kaptanlıkla ilgili gelen soruya yanıt veren deneyimli stoper, "Galatasaray kaptanlarından biri olmak çok büyük bir sorumluluk. Her yerde bunu taşıyacağım" şeklinde konuştu.

RAMS Park'ın atmosferine değinen Bardakcı, "Herkes bizim stattan cehennem olarak bahsediyor. Rakiplerle konuşuyoruz, 'Böyle bir atmosfer olamaz' diyorlar. Bizim stada gelen herkes çok etkileniyor" ifadelerini kullandı.

İlkay ve Sane'ye ayrı parantez açan Abdülkerim Bardakcı, "İlkay ve Sane saha içinde bizi inanılmaz rahatlatıyor. İlkay abinin futbol aklı, Sane'nin yeteneği ve aklı bize çok faydalı oluyor" sözlerini sarf etti.

Bardakcı son olarak, "Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Dünya Kupası'na da gitmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

