Abdülkerim Bardakcı direndi ama yetmedi

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı, Sparta Prag karşısında alınan farklı yenilgide ayakta kalmaya çalışan az sayıdaki oyuncudan biriydi.

Milli yıldız savunmada yine kritik hamleler yaptı. 29 yaşındaki stoper, 9 ikili mücadelenin 6'sını kazandı, 75 kez topla buluşup yüzde 85.2'lik pas isabeti yakaladı, 2 top kapıp, 3 atak uzaklaştırdı. Abdülkerim savunmadaki görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışırken, 16. dakikada kafayla ağları sarsarak skoru 1-1'e getirip takımını umutlandırdı.

Ancak başarılı oyuncunun çabaları yeterli olmadı. Maçın ardından sinirler gerilirken, Abdülkerim rakip oyuncularla büyük bir tartışma yaşadı.