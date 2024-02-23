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Spor

Abdülkerim Bardakcı direndi ama yetmedi

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın performansı Sparta Prag karşısındaki farklı skorun önüne geçemedi.

Fanatik23 Şubat 2024 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakcı direndi ama yetmedi
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı, Sparta Prag karşısında alınan farklı yenilgide ayakta kalmaya çalışan az sayıdaki oyuncudan biriydi.

Milli yıldız savunmada yine kritik hamleler yaptı. 29 yaşındaki stoper, 9 ikili mücadelenin 6'sını kazandı, 75 kez topla buluşup yüzde 85.2'lik pas isabeti yakaladı, 2 top kapıp, 3 atak uzaklaştırdı. Abdülkerim savunmadaki görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışırken, 16. dakikada kafayla ağları sarsarak skoru 1-1'e getirip takımını umutlandırdı.

Ancak başarılı oyuncunun çabaları yeterli olmadı. Maçın ardından sinirler gerilirken, Abdülkerim rakip oyuncularla büyük bir tartışma yaşadı.

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