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Spor

Abdülkerim Bardakcı: Hak ettiğimiz liderliğe ulaşacağımıza inancım sonsuz

Galler maçında sarı kart görerek Karadağ maçında cezalı duruma düşen milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı.

17 Kasım 2024 Pazar 14:31 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakcı: Hak ettiğimiz liderliğe ulaşacağımıza inancım sonsuz
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A Milli Takım'da Galler maçında sarı kart gören ve Karadağ maçında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Deneyimli futbolcu, üzgün olduğunu belirterek, "Kazanmak istemenin vermiş olduğu anlık adrenalin ile oluşan pozisyonda gördüğüm sarı kartla bir sonraki maçta cezalı duruma düşüp, takım arkadaşlarımın yanında olamayacağım için çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımın, gereken sonucu alıp bizi hak ettiğimiz grup liderliğine taşıyacağına inancım sonsuz. Bu formayı taşımak benim için en büyük gurur." ifadelerini kullandı.

Abdülkerim, cezalı duruma düşmesinin ardından milli takım kampından ayrılmıştı.

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