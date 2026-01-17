İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdülkerim Bardakcı: Hala lideriz, her şey bizim elimizde
Spor

Abdülkerim Bardakcı: Hala lideriz, her şey bizim elimizde

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Milli savunmacı, yaşanan puan kaybından dolayı üzgün olduklarını ve hala lider olduklarını ifade etti.

HABER MERKEZİ17 Ocak 2026 Cumartesi 22:41 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakcı: Hala lideriz, her şey bizim elimizde
ABONE OL

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, yaşanan puan kaybından dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

"HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL"

Karşılaşmayı değerlendiren Abdülkerim Bardakcı, "2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Kesinlikle kazanmalıydık" dedi. Ligdeki durumlarına da değinen milli oyuncu, "Hala lideriz, her şey bizim elimizde. Hiçbir şey için geç değil. Biz çok iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"

Önlerindeki Atletico Madrid maçına odaklandıklarını belirten Abdülkerim, "3-4 gün sonra Atletico Madrid maçı var. O maçta çıkış yakalayıp taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.