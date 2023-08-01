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Spor

Abdülkerim Bardakcı: İdolüm Sergio Ramos

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, yarın Zalgiris ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

1 Ağustos 2023 Salı 19:03 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakcı: İdolüm Sergio Ramos
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İşte Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın Zalgiris maçı öncesindeki açıklamaları:

"İlk maç bizim için şanssızdı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Etkenler vardı. Sahanın suni çim olması gibi, alışık olmadığımız bir zemindi. Galatasaray olarak her müsabakayı kazanmamız gerekiyor. İkinci maçı rahat bir şekilde kazanıp gruplara yükselmek istiyoruz."

"Angelino çok kaliteli bir futbolcu ve insan. Bu sene beraber çok rahat edeceğiz. Ofansif anlamda çok katkısı olacak. Benim için de çok özel. Ne kadar iyi bir futbolcuyla oynarsak oynayalım kendimizi geliştireceğiz. Bu sene bize çok faydası olacak."

"Benim için çok güzel duygular. Geçen sene ilk geldiğim dönem zorluklar yaşadım, çok şükür üstesinden geldim. İnanılmaz güzel duygular yaşıyorum. Allah inşallah Şampiyonlar Ligi oynamayı nasip eder. En büyük hedeflerimden biri bu."

"RAMOS BENİM İDOLÜM"

"Daha önce idolüm Sergio Ramos demiştim. Galatasaray ile adının geçmesi çok farklı bir duygu. Biz Nelsson ile çok iyiyiz, iyi bir uyumumuz var. Bu uyumu bozmayı düşünmüyoruz."

  • Galatasaray stoperi
  • Bardakçı
  • UEFA maçı

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