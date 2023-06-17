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Spor

Abdülkerim Bardakcı milli forma ile ilk golünü kaydetti

A Milli Futbol Takımı formasıyla ilk maçına Letonya karşısında çıkan Abdülkerim Bardakcı, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 09:55 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakcı milli forma ile ilk golünü kaydetti
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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye, grup liderliğine yükseldi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI İLK MAÇINDA İLK GOLÜNÜ ATTI

A Milli Futbol Takımı formasıyla ilk maçına Letonya karşısında çıkan Abdülkerim Bardakcı, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Abdülkerim, karşılaşmanın 22. dakikasında attığı golle milli takımı 1-0 öne geçiren golü ağlara yolladı.

TÜRKİYE, LETONYA'YI SON 2 MAÇTA YENDİ

A Milli Futbol Takımı, Letonya ile oynadığı son iki maçı da kazanmayı başardı.

Letonya ile son iki maçını deplasmanda oynayan ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmalardan galip ayrılmayı bildi.

Milli Takım, Letonya ile yaptığı 7'si resmi, 2'si özel 9 maç sonunda ise toplam 3. galibiyetini elde etti.

Türkiye bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

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