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Spor

Abdülkerim Bardakçı: Okan Buruk ile çalışacak olmaktan muyluyum

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Abdülkerim Bardakçı, transferi ve Okan Buruk hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

DHA24 Haziran 2022 Cuma 23:42 - Güncelleme:
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Galatasaray'a 3+1 yıllığına transfer olan ve yarın sözleşme imzalamaya hazırlanan başarılı stoper Abdülkerim Bardakcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

Üç büyüklerde oynamayı hedeflediğini belirten Bardakcı, 'Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya (Konyaspor) para kazandırdığım içinde mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabii buradan buruk bir sevinçle ayrılıyorum." dedi.

Transferin gözde oyuncusu olan Konyaspor'un başarılı futbolcusu 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, artık Galatasaray forması giyecek. Sarı-kırmızılı kulüple 3+1 yıllığına anlaşan ve saat 23.50 uçağıyla İstanbul'a gidecek olan Abdülkerim Bardakcı, yarın sağlık kontrolünün ardından sözleşmeye imza atacak.

Bu transferle birlikte hedeflerine ulaştığını belirten Bardakcı, şunları söyledi:

'Şu an değişik duygular içindeyim. Bildiğiniz gibi Konya, doğup, büyüdüğüm memleketim. Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya (Konyaspor) para kazandırdığım içinde mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabii buradan buruk bir sevinçle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

"OKAN HOCA İLE ÇALIŞACAK OLMAKTAN MUTLUYUM"

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'la bugün sözleşme imzalayan teknik direktör Okan Buruk ile çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bardakcı, 'Okan hocayı çok seven ve beğenen birçok insan duydum. Çoğu kişi Okan hocayla çalışmak istiyordu. Bana da şimdi çalışmak nasip olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

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