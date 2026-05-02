  • Abdülkerim Bardakçı: Şampiyonluğu kutlamayı çok istiyorduk
Abdülkerim Bardakçı: Şampiyonluğu kutlamayı çok istiyorduk

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı, değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 23:08
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı, Samsunspor karşısındaki 4-1'lik mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Abdülkerim Bardakçı "İlk yarı oyun ortadaydı. İkinci yarı başında pozisyonlar yakaladık, atsak farklı olacaktı. Şanssız bir kartla 10 kişi kaldık. Samsunspor'u tebrik ederim. Allah'ın izniyle haftaya kendi stadımızda şampiyonluğu kutlayacağız." dedi.

Abdülkerim Bardakçı ayrıca "Biz sadece şampiyonluğa odaklandık. Burada kutlamayı çok istiyorduk taraftarımızla birlikte. Olmadı, nasip olmadı ama haftaya kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

