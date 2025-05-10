Abdülkerim Bardakcı: Şampiyonluğu taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.

Bardakcı, "Şampiyonluk maçlarından biriydi benim için. Allah'ın izniyle kazandık. İkinci yarıda daha iyi futbol oynadık ve kazandık. Şampiyonluk için bir adım kaldı ve onu da haftaya taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz.

Duran topları sürekli çalışıyoruz. Rakibe göre farklı taktiklerimiz var. Orta açanlar da önemli. Bunlar iyi orta açınca bize de dokunmak kalıyor. İnşallah kalan maçlarda da atmaya devam edeceğiz." dedi.

"O BENİM SEVİNCİM"

Gol sevinci hakkında konuşan başarılı stoper, "Benim sevincim zaten o, onu kabul ediyor Yunus. (Gülerek) Hoşumuza giden bir sevinç. Allah nasip ederse şampiyonluk kutlamasına da bu müzikle çıkmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.