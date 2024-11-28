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Spor

Abdülkerim Bardakcı: Turnuvanın en büyük favorilerinden birisiyiz

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak olan temsilcimiz Galatasaray'da savunma oyuncu Abdülkerim Bardakcı, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2024 Perşembe 00:01 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakcı: Turnuvanın en büyük favorilerinden birisiyiz
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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 28 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları AZ Alkmaar maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

AZ Alkmaar ile oynayacakları maç hakkında konuşan Bardakcı, "Zor maç olacağını biliyoruz ama hafta boyunca çok ciddi hazırlıklar yaptık. Allah'ın izniyle kazanmak istiyoruz. Herkes biliyor ki biz bu turnuvanın en büyük favorilerinden birisiyiz. İnşallah kazanarak adım adım devam etmek istiyoruz." dedi.

Takım arkadaşı Davinson Sanchez hakkında konuşan başarılı savunmacı "Davinson çok kaliteli çok iyi bir oyuncu ama bizim bütün stoperlerimiz üst kalitede. Onunla oynamaktan zevk alıyorum, umarım uzun yıllar birlikte oynarız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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