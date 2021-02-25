Abdullah Avcı, 2 genç yeteneği A takıma aldı

DHA 25 Şubat 2021 Perşembe 15:43 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:44

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor alt yapısından yetiştirdiği genç oyunculara da şans vererek yetenekli gençlerine güvenmeye devam ediyor. Bordo mavili takımın 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emircan Birinci ve 18 yaşındaki sağ beki Taha Cevahiroğlu, A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Son yıllarda A takımda şans verdiği ve yurt dışına gönderdiği isimlerle Avrupa takımlarının da dikkatlerini çeken, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır gibi yıldız isimleri transfer gündeminde yer alan Trabzonspor, iki genç ismini daha A takıma çıkardı. Bordo mavili takımın iki genç ismi Emircan Birinci ve Taha Cevahiroğlu teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteğiyle A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı ve iki genç isim bugün takımla çalıştı. Taha Cevahiroğlu U19 Milli Takımı'nın 28 Şubat-04 Mart tarihlerinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı kampa da davet edildi. Ayrıca Trabzonspor, U19 Milli Takımı'na Kağan Moradaoğlu, Taha Erdem Cevahiroğlu, Hakan Yeşil ve Hekimoğlu Trabzon'da kiralık olarak forma giyen Salih Kavrazlı ile birlikte toplam 4 genç isimle en çok oyuncu gönderen takım oldu.