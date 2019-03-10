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Abdullah Avcı 4 büyüklerin kabusu oldu

Son üç sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 25 maça çıkan Abdullah Avcı sadece 3 kez sahadan yenik ayrıldı.

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Fenerbahçe karşısında sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı büyüklere karşı puan alma alışkanlığını sürdürdü.
 
Turuncu lacivertlilerle son 3 sezonda Fenerbahçe (3G, 3B, 2M), Galatasaray (4G, 1B, 1M), Beşiktaş (3G, 2B) ve Trabzonspor'a (4G, 2B) karşı 25 maça çıkan başarılı teknik adam, sadece 3 kez kaybederken, 14 galibiyet, 8 beraberlik aldı.
 
Öte yandan Avcı, bu sezon ligde 2.28 puan ortalamasına ulaşarak kariyerinin en üst seviyesine çıktı.
 
PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDE
 
Medıpol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İlk 17 dakikada Fenerbahçe daha çok topa sahip oldu. Sonrasında devre sonuna kadar harika oynadık. Ama ikinci yarıda Fenerbahçe daha çok ikili mücadele kazandı ve hava toplarını aldılar. Bireysel bir hata ile golü yedik. Sona doğru giderken çok değerli bir takımdan böyle galibiyet almak kolay değil. Puan farkını korumak bize özgüven ve psikolojik üstünlük sağlıyor. Haftaya Kayseri deplasmanı var ve milli araya cebimiz dolu girmek istiyoruz" dedi.
 
Sabah
 

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