Abdullah Avcı açıkladı: Fenerbahçe karşısında yok!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

Avcı, "Rakiple ilgili konu başlıkları vardı. En sıkışık oynayan takım, deneyimli, tecrübeli bir takımdı. İlk yarının ortalarında çok net pozisyonlar bulduk. Duygularımızı karıştırmadan her şeyi doğru yaptık. Alanya maçında iyi oyun oynamamıza rağmen kaybetmek bizi üzdü. İki haftadır gelen ilk top gol oluyor. Geçen hafta da öyle oldu. Taha uzun zamandır oynamamasına rağmen Emre Mor'un pozisyonunda kritik bir kurtarış yaptı. Burada golü yeseydik kırılmalar olabilirdi." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Mutluyuz! İki önemli hedefimiz var. Rakibimiz Karagümrük ile kupa yarı finalini oynayacağız. Bugün kazandık ve çok mutluyum. Oyuncuların performansı ve oyunun büyük bölümüne sadık kalmaları önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum." sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE MAÇINDA YOK"

Sakat oyuncularla ilgili bilgi veren Avcı, "Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında yok. Nisan'ın 3 veya 4'ünde dönecek. Uğurcan Çakır'ın için birkaç gün içinde açıklama yapılır." dedi.

Abdullah Avcı, son olarak, "Bu oyun bir organizasyon oyunu. Bunun tek bir yönü yok. Duygular tabii ki olacak ama artık her şey ölçülür. Zor ve yorucu haftalar geçiriyoruz. Yeterli mi bu performans, değil! Kadro zenginliğini oluşturmalıyız. Çok yetenekli iki oyuncumuz gitti. Sakat futbolcularımız var. Zaman içinde oyuncularım maç kazandıkça birbirlerine olan güveni daha da artıyor. Umarım böyle devam eder." açıklamasında bulundu.