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Spor

Abdullah Avcı açıkladı: Geri dönüyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kadro dışı kalan Umut Bozok'un takıma geri döneceğini açıkladı.

12 Şubat 2024 Pazartesi 23:23 - Güncelleme:
Abdullah Avcı açıkladı: Geri dönüyor
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından kadroya geri dönen Umut Bozok hakkında konuştu.

Kadro dışı kalan Umut Bozok'un affedildiğini ifade eden Avcı, "Umut Bozok'un transferini ben yaptım. Ligin gol kralıydı. Futbolun içinde iniş çıkışlar vardır. Kafamın arkasında plan yoktur her şeyi net olarak söylerim. İnsanlar ayrılabilirler ancak doğru ayrılmalıdırlar. Umut'un transferi gerçekleşmedi, kendisiyle birazcık ses tonumu yükselterek konuşma yaptım. Kendisi de bize yardımcı olmak istediğini söyledi ve takıma dahil oldu. Sonuçta kulübün oyuncusu, maaşını alıyor. Bu sancılı süreçte faydalanmamız gerekiyor. Taraftarlarımızın ona destek vereceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Trabzonspor ile son olarak 1 Eylül 2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa maçında forma giyen Umut Bozok, Hatayspor maçının 90. dakikasında Enis Destan'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

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