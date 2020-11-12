İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2020 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7181
  • EURO
    9,1304
  • ALTIN
    463.886
  • BIST100
    1299.84
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı, altyapıya gönderilen 3 ismi A takıma aldı
Spor

Abdullah Avcı, altyapıya gönderilen 3 ismi A takıma aldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Eddie Newton döneminde altyapıya gönderilen genç oyuncular Kerem Baykuş, Furkan Cebeci ve Farukcan Genç'i tekrar A Takım antrenmanlarına dahil etti.

IHA12 Kasım 2020 Perşembe 14:14 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 14:14
ABONE OL

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları kapsamında günün ilk antrenmanında salonda kuvvet çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, altyapıya gönderilen 3 genç futbolcuyu da A takım idmanlarına davet etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki fitness salonunda yapılan günün ilk antrenmanın ısınma bölümünde mobilizasyon hareketleri ve core çalışması, ana bölümde ise genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

GENÇLERİ YUKARI ÇAĞIRILDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Eddie Newton döneminde altyapıya gönderilen genç oyuncular Kerem Baykuş, Furkan Cebeci ve Farukcan Genç’i tekrar A Takım antrenmanlarına dahil etti.

Bordo-mavililer günün ikinci antrenmanını ise akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.