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Abdullah Avcı: Avantajlarımız var. Cebimiz dolu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Kaybetmedik, kazanabilirdik. Şampiyonluk yarışında inişler, çıkışlar olacaktır. Avantajlarımız var. Cebimiz dolu. Kaybettiğimiz bir şey yok” dedi.

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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.
 
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Erzurumpor ligin dibinde olmasına rağmen en dirençli, kaybettiğin de bile iyi oyun ortaya koyan bir takım. Ciddi takımlara karşı puan almış bir takım. Duran toplarda etkili olduklarını biliyorduk. Çok ciddi bir şekilde hazırlandık. İlk 15-20 dakikada doğru organizasyonları yaptık. Duran toptan kendi kaleleri attığı golle öne geçtik. Bazen oyun içinde talihsizlik yaşabiliyorsunuz. Epureanu’nun sakatlığı vardı, son anda karar verdik. Clichy’nin sakatlanması o andaki oyun dengelerimizi değiştirdi. Oyunda güven kaybı, doğru pozisyon almamak gibi ilk devre sonuna kadar parça parça yaşadık, rakip ortak oldu. İkinci yarı ufak tefek değişiklik yaptık. İki pozisyonumuz vardı. Bunları atabilseydik oyunu çevirebilirdik. Oyunun içinde kopmalar oldu. Yarı sahada faul yapmayın dedik. Taç çizgisi kenarında duran toptan gol yedik. Sonrasında zihinsel kayıplar oldu. Oyunu kaybedebilirdik. Tekrar oyuna girmeye çalıştık. Rakip bizden daha fazla mesafe kat etti. Biz rakipten daha fazla faul yaptık. Oyunun 1-1’den sonra kısa kısa zihinsel dağılmalar sonucunda oyunu kaybetme olabilirdi.
 
"Kaybettiğimiz bir şey yok"
 
Bugün 1 puan aldık, kazanmamız gerek bir maçtı. Rakibin de yaptığı mücadeleye saygı göstermek lazım. Kaybetmedik, kazanabilirdik. Şampiyonluk yarışında inişler, çıkışlar olacaktır. Avantajlarımız var. Cebimiz dolu. Kaybettiğimiz bir şey yok. Rakibi yaptıkları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu. 
 
Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışının uzun bir süre olduğunu, 21 haftaya nasıl geldiyseler, bundan sonrada aynı şekilde devam edeceklerini söyledi. Yabancı kuralı hakkında görüşlerini de belirten Avcı, asıl sorunun yerli, yabancı rekabetinin oluşturulması gerektiğini ifade etti. 
 
Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Geal Clichy’nin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Abdullah Avcı, Clichy’nin iç yan bağlarında bir sorun olduğunu, yarın MR çekileceğini açıkladı.

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