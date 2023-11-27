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Spor

Abdullah Avcı: Başka şansımız yok

Süper Lig'de 13. haftada Sivasspor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, 'Futbol anlar oyunudur. Ya sana döner ya da rakibe. Çok çalışıp gelişeceğiz.' sözlerini sarf etti.

27 Kasım 2023 Pazartesi 22:47 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Başka şansımız yok
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-3 biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"GEÇİŞTEN 3 GOL YEDİK"

Yedikleri gollere değinen Avcı, "Sivasspor değişik bir oyuna geçmişti. Alanda karşılayan, topa sahip olmayı felsefe edinmiş. Ligimizin geçişten en iyi pozisyon bulan takımıydı. Bunu bilmemize rağmen 3 tane geçişten gol yedik. Biz kaçırdık, o top döndü gol oldu. Final paslarında sıkıntı yaşadık. Rakibe daha temaslı bir oyun oynamamız lazım. Gollerden sonra reaksiyon verdik. Geriye düşüncü kopmalar oluyordu, bugün itibariyle iyi reaksiyon verdik. Opsiyonları doğru kullandığımızda sonuca gidebildik." dedi.

Keyifli bir maç olduğun söyleyen Abdullah Avcı, "İkinci yarı oyunun geneline hükmetsek de basit hatalarla gol yedik. Bu işin içinde bunlar var. Son bölümde benim takımım normalde o pozisyonları vermez. Kırılmaların çok olduğu bir Trabzonspor'dan tepki veren bir Trabzonspor'a döndük. Çok çalışacağız, çok tekrar edip en iyisini yapmaya çalışacağız. Sivasspor deplasmanı zor. Pazartesi akşamına yakışır bir maç oldu. Bir antrenör için aksiyonu bol olan bir maç oldu. Önümüzdeki Kayserispor maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK CESARETLİ DAVRANDIK"

Baniya'nın sakatlığı sonrası yaptıkları Trezeguet değişikliğine değinen Avcı, "Dışarıdan bakıldığında çok cesaretli hamle yaptık. Baniya'ya bir darbe geldi, ağrısı vardı. Onu çıkarınca Mendy'i geriye çektik. Teknik anlamda cesaretli bir hamle yaptık. Oyun bunu gerektiriyordu. Teknik hamlemiz doğruydu, cevap da verdik ama olmadı. Futbol anlar oyunudur. Ya sana döner ya da rakibe. Çok çalışıp gelişeceğiz. Başka şansımız yok." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nicolas Pepe, Sivasspor maçının ardından açıklama açıklama yaptı.

Nicolas Pepe yaptığı açıklamada, "İlk golü ben attığım için mutluyum. İki kere geri düştüğümüz maçta iyi bir puan aldık." dedi.

Ayrıca, "Bugünün şartlarını düşündüğümüzde güçlü kaldık. Karakter gösterdiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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