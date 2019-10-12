Abdullah Avcı beklemeye geçti

Yeni seçilecek başkanın Avcı ile devam edip etmeyeceği belirsiz. Şu anki yönetimde yer alan Serdal Adalı’nın seçilmesi halinde Avcı’nın görevine devam etme olasılığı yüksek. Başka bir yönetim gelmesi halinde ise devre arasına kadar alınacak sonuçlar Avcı’nın kaderini belirleyecek.

Akşam