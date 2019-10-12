Abdullah Avcı beklemeye geçti
BEŞİKTAŞ’TA yapılacak genel kurul öncesi en çok merak edilen konulardan biri de Abdullah Avcı’nın durumu.
Yeni seçilecek başkanın Avcı ile devam edip etmeyeceği belirsiz. Şu anki yönetimde yer alan Serdal Adalı’nın seçilmesi halinde Avcı’nın görevine devam etme olasılığı yüksek. Başka bir yönetim gelmesi halinde ise devre arasına kadar alınacak sonuçlar Avcı’nın kaderini belirleyecek.
Akşam
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