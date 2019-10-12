22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 278.928
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdullah Avcı beklemeye geçti

BEŞİKTAŞ’TA yapılacak genel kurul öncesi en çok merak edilen konulardan biri de Abdullah Avcı’nın durumu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni seçilecek başkanın Avcı ile devam edip etmeyeceği belirsiz. Şu anki yönetimde yer alan Serdal Adalı’nın seçilmesi halinde Avcı’nın görevine devam etme olasılığı yüksek. Başka bir yönetim gelmesi halinde ise devre arasına kadar alınacak sonuçlar Avcı’nın kaderini belirleyecek.
 
Akşam

Barış Pınarı Harekatı´nda teröristler SİHA korkusundan bunu yapıyor!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de deprem

Sosyal medyayı sallayan paylaşım

Sosyal medyayı sallayan paylaşım

Yeni dünya festivali Comikon İstanbul başlıyor

Yeni dünya festivali Comikon İstanbul başlıyor

7 bin polis adayı alınacak

7 bin polis adayı alınacak

Meteoroloji'den Marmara için güzel haber: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den Marmara için güzel haber: Sıcaklıklar artıyor

O ilimizde ilginç olay: Bu odada kalan milyoner oluyor

O ilimizde ilginç olay: Bu odada kalan milyoner oluyor

'Dünya bu yarışı kazanmak zorunda'

'Dünya bu yarışı kazanmak zorunda'

Öz kızını katleden eşinden boşanamıyor

Öz kızını katleden eşinden boşanamıyor
 

POPÜLER HABERLER

Fırat´ın doğusunda teröre milli darbe! Yerli imkanlarla geliştirildi

Fırat´ın doğusunda teröre milli darbe! Yerli imkanlarla geliştirildi

YPG/PKK'lı teröristler Türk gazetecileri hedef aldı

YPG/PKK'lı teröristler Türk gazetecileri hedef aldı

Pakistan'dan Barış Pınarı desteği

Pakistan'dan Barış Pınarı desteği

Kuruyemişler arasında en sağlıklısı! Kalbi koruyor, zayıflatıyor

Kuruyemişler arasında en sağlıklısı! Kalbi koruyor, zayıflatıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA