Abdullah Avcı: Ben de tarihte yer almak istiyorum demiştim

28 Ocak 2021 Perşembe 00:16 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:16

Kupa kazandığı için mutlu olduğunu belirten Avcı, "Trabzonspor şehrine, Abdülkadür Ömür'e bunu armağan ediyoruz. Oyunda üstünlüğümüz vardı, iyi rakibe karşı oynadık. Kazanmayı hak ettik. Hem camiaya, hem ekibe, hem oyuncu grubuna hayırlı olsun. Kulüpte dolaşırken çok güzel kupalar var, onları kazanan hocalar var. Müzeyi gezerken, ben de tarihte yer almak istiyorum demiştim. Bazen masamın üzerinde de Ahmet Suat Özyazıcı'nın kupalı, kasketli bir fotoğrafı vardı, ben de bugün kasketle beraberim. Bütün Trabzonspor camiasına, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 3 gün sonra yarış devam ediyor." dedi.

"TRABZON'DA VERİMLİ TOPRAKLARDAYIZ..."



İlk kupasını kazandığı hatırlatılan teknik adam, "Kupa sayısı çok tartışılacak şeyler. Kupa alıp, saygı da görüyorsam, ne mutlu. Mesleki anlamda çok tatmin yaşıyorum burada. Verdiğimizi uygulamaya çalışan bir takım var burada. Trabzon'da, verimli topraklardayız, iyi şeyler yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.