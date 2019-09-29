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Abdullah Avcı: Beşiktaş büyük bir camiadır

TFF Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 yenildikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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Muhabirin soruduğu 'Radikal kararlar alacak mısınız?' soruna 'Ne gibi radikal kararlar?' diye cevap veren Abdullah Avcı şunları söyledi;

6 maç… Genel durum Beşiktaş ve benim adıma yaşamadığımız, alışık olmadığımız bir süreç. Toplamda 10 gol, geriye düştüğümüz ana kadar denge var. Gol yiyince kopmalar yaşıyoruz. Büyük takım refleksi göstermemiz gerekiyor. Bunun altından en iyi şekilde sağlıklı biçimde mücadele ederek kalkacağız ve Beşiktaş taraftarının destek olmasını bekliyoruz. Zihinsel bir yorgunluk var.

Oyunda ne oldu mücadelede ne oldu düşüneceğiz. Futbol takımlarının iki şeyi var. Yönetimsel ve teknik. Fikret Orman bu takım için önemli şeyler yapmış ve böyle bir karar almıştır. Biz daha içine bakıyoruz. Bu karar alınmadan önce de bu kırılgan yapıyı yaşadık. Beşiktaş büyük bir camiadır ve buna benzer sorunları yaşamıştır. Kendi içlerinde çözeceklerdir.

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