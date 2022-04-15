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Spor

Abdullah Avcı: Biz bir şey kaybetmedik

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

15 Nisan 2022 Cuma 23:20 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 23:21
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 sona eren VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdi.

Avcı, "İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İlk yarının sonunda taçtan geçiş yedik. Frikik oldu ve golü yedik. İkinci yarıda tamamen istatistikler, veriler, ortalar, pozisyonlar şampiyon gibiydi. Her türlü şutu, kenar ortayı, pozisyonu da denedik. Oyun içinde bunlar var. Özellikle ikinci yarıdaki baskılı oyun bir şampiyonluk oyunu. Bunlar bu işin içinde var. Baktığında kaybetmedik, puan puandır. 5 puan lazımdı, 4 puana düştü; o da rakipler tüm maçlarını kazanırsa. Ufak ufak detayları değerlendiremedik." dedi.

Şampiyonluk için konuşan deneyimli teknik adam, "Biz bir şey kaybetmedik. Stres de yok. Takımımız kaliteli. 33 haftada sallanan bir takım olmadık. Oyun ve skor olarak sallanmadık. İlk defa 3 beraberlik üst üste oluyor. Bizim takım kaliteli, bakarsın deplasmanda kazanır gelir." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, son olarak, "Biz kredileri, başından beri bunun için aldık. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Böyle bir algı olmasın. Oyuncuların mücadelesi, taraftarın destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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