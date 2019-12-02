12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7425
  • 6,367
  • 269.939
  • 108004
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdullah Avcı: Bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz

Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Taraftarlara Oğuzhan'a ve Lens'e destek oldukları için teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a gelirken, Metin Tekin şöyle demişti: 'Duygusu ve ruhu başkadır, senin de ruhun buna uygun.' Bunu bugün gördüm ve onlara teşekkür ediyorum.

Güzel bir ivme yakaladık. İlk 15-20 dakika herkes bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalıştı. İkinci yarıda topu koşturabilseydik daha farklı olabilirdi. Buna da şükür.

Son dönemdeki süreç bizi mutlu ediyor. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var. Bu ivmeyi ilk yarıda sürdürmek istiyoruz. Kayserispor'a da başarılar diliyorum.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM Güvenlik Konseyi ABD'ye emanet

BM Güvenlik Konseyi ABD'ye emanet

RTÜK'ten Netflix'e teşekkür etti ve 'örnek alınmalı' dedi

RTÜK'ten Netflix'e teşekkür etti ve 'örnek alınmalı' dedi

Türkiye terörden temizledi! İlk şirket açıldı

Türkiye terörden temizledi! İlk şirket açıldı

Kral Selman'ın üvey kardeşi Mutaib bin Abdulaziz öldü

Kral Selman'ın üvey kardeşi Mutaib bin Abdulaziz öldü

Kan donduran olay! Köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Kan donduran olay! Köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme: Ayak izlerine rastlanıldı

Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme: Ayak izlerine rastlanıldı

Cani koca, önce eşini dövdü sonra kaynar su döktü!

Cani koca, önce eşini dövdü sonra kaynar su döktü!
 

POPÜLER HABERLER

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Tansiyon, şeker ve kalp hastalıklarına iyi geliyor! Kilosu 25 TL

Tansiyon, şeker ve kalp hastalıklarına iyi geliyor! Kilosu 25 TL

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

'Yılın Fotoğrafları' belirlenecek

'Yılın Fotoğrafları' belirlenecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA