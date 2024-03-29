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Spor

Abdullah Avcı: Bu uzun süredir aklımda olan bir çalışmaydı

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisini ziyaret etti ve akademide bulunan tüm antrenörlere bir sunum yaptı.

IHA29 Mart 2024 Cuma 20:32 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Bu uzun süredir aklımda olan bir çalışmaydı
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti. Akademi Direktörü İlker Erdem tarafından karşılanan, Avcı daha sonra akademide bulunan tüm antrenörlere bir sunum yaptı.

Kariyerine altyapı takımlarında görev alarak başladığını belirten Avcı, "Bu zamana kadar çalıştığım hem kulüp hem de milli takımda akademi organizasyonlarının sağlıklı bir şekilde oluşmasına ve işlemesine büyük önem verdim. Bu yörenin bir çocuğu olarak Trabzonspor'a geldikten sonra A takımla şampiyonluk ve kupalar kazanırken burası için 'verimli topraklar' ifadesini kullanmıştım. Geçmişten bu zamana kadar veya yakın tarihe baktığımızda, yani şampiyon olan takımda da bu kaynaktan çıkmış 4-5 oyuncu görüyoruz. Buranın kültüründe oyuncu yetiştirmek var. Önemli olan bunu daha iyi dizayn edebilmek. Bu yüzden akademi bizim için çok önemli. Double Pass bu amaçla çalışmalarını sürdürüyor. Akademimizi daha eğitimli, daha bilinçli, daha kullanılabilir ve özel çalışmalarla daha iyi bir hale getirmek istiyoruz. A takıma çıkacak oyuncularımızın yukarıda yapılacak çalışmalara karşılık verebilmesi için sizlerin de bizim maçlara nasıl hazırlandığımızı, savunmada ve hücumda neler yaptığımızı ve analizlerde neleri kullanmamız gerektiğini bilmenizi istedik. Bizimle aynı zamanda, yan sahada çalışmalarını sürdüren U19 takımımızdaki gelişimi takip ediyoruz. Mesafe kat ediyorlar. Gelen oyuncular organizasyonun içerisinde gerekliliklere cevap vermeye çalışıyor. Önümüzdeki sezon hedeflerimiz arasında altyapı antrenörlerimizi belli aralıklarla bünyemize alıp kendileriyle daha fazla çalışmak var. Bu uzun süredir benim aklımda olan bir çalışmaydı" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı daha sonra "Savunma ve hücum" başlıkları altında sunumuna devam etti. Avcı, savunma prensiplerini başlığı altında; ön alan baskısı, 2. bölgede agresif alan savunması, 1. bölgede pozisyon alma, kaybedilen toplara baskı konularını anlatırken, hücum prensipleri başlığı altında ise; topa sahip olma, geriden oyun kurma, direkt hücumlar, saha parselasyonu, yardımcı koşular, bloklar arası paslar ve geçiş hücumları konuları üzerine detaylı bir sunum yaptı.

Akademide görevli antrenörler, sunumun ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın davetiyle A takımının antrenmanını takip etti ve daha sonra birlikte iftar yaptılar.

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